Прибыльность добычи биткоина упала в два раза

Награда за добычу биткоина в сети этой криптовалюты снизилась с 12,5 до 6,25 BTC. Это произошло 11 мая на блоке 630 000. Доля BTC на крипторынке составляет 67%.



Курс биткоина при этом остался на уровне около $8500 за одну монету. Но стоимость транзакций в сети биткоин за последние три дня резко увеличилась.



Теперь средний размер комиссии за период BTC составляет $1,9, что примерно на 300% дороже апрельских значений.



Курс к концу года может достигнуть $50 000 за одну монету, по прогнозам ряда экспертов. Но трейдер Joe007, лидирующий в рейтинге Bitfinex по реализованной прибыли, полагает, халвинг монеты сильно переоценен, из-за чего ее курс может сильно девальвировать в ближайшее время.



Вознаграждение майнерам выплачивается за добавление каждого нового блока в блокчейн. Программно халвинги в сети биткоина предусмотрены через каждые 210 000 блоков, то есть раз в 4 года.

