После снятия карантина в странах наблюдают всплеск заболеваемости - ВОЗ

Страны, снявшие карантинные ограничения, фиксируют вспышки заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге в Женеве, передает CNN во вторник, 12 мая.



"В выходные мы увидели признаки вызовов, которые могут быть впереди. В Южной Корее бары и клубы были закрыты, поскольку подтвержденный случай (коронавируса - ред.) привел к необходимости отследить большое количество контактов", - сказал Гебреисус.



В Ухане впервые более чем через месяц выявили новый случай COVID-19.



"Германия также сообщила об увеличении случаев после снятия ограничений. К счастью, во всех трех странах есть системы для обнаружения (зараженных - ред.) и реагирования на вспышки", - добавил глава ВОЗ.



Организация выпустила рекомендации, которые нужно учитывать, прежде чем отменять карантин.



"ВОЗ тесно сотрудничает с правительствами, чтобы обеспечить сохранение ключевых мер здравоохранения для решения проблемы снятия ограничений. Пока не будет вакцины, всесторонний пакет мер - это наш самый эффективный инструмент для преодоления (COVID-19 - ред.)", - подчеркнул Гебреисус.



Как пишет Yonhap, в Сеуле и соседних городах зафиксирована новая вспышка COVID-19 после смягчения карантина. Там выявили по меньшей мере 101 человека, заразившегося после посещения ночных клубов в Сеуле, Инчхоне и Кьонге. Это случилось, когда 29-летний мужчина с коронавирусом 1-2 мая посетил пять ночных клубов и бар в сеульском районе Итаевон. Тогда власти страны приняли решение срочно закрыть развлекательные заведения.

