Шокин просит президента отреагировать на бездеятельность правоохранителей в расследовании противоправных действий Байдена

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин обращается к президенту страны Владимиру Зеленскому как гаранту Конституции с просьбой обеспечить реагирование правоохранительных органов на заявления о совершении противоправных действий экс-вице-президентом США Джозефом Байденом.



На пресс-конференции во вторник в агентстве «Интерфакс-Украина» адвокат Шокина Александр Телешецкий отметил, что Государственное бюро расследований (ГБР) и Офис генпрокурора не выполнили ряд судебных решений по регистрации и расследовании преступлений, о которых заявлял Шокин - по факту противоправных действий в отношение Шокина со стороны Байдена.



Телешецкий рассказал, что на протяжении более трех месяцев после обращения Шокина в правоохранительные органы о совершении в отношении него преступных действий не было проведено никаких следственных действий.



По его словам, следователи ГБР направили заявление Шокина в органы Нацполиции, а потом заявление о совершение преступлений снова вернулось в ГБР, а Бюро направило материалы в терподразделение, где заявление также осталось без движения. По жалобе Шокина суд обязал должностных лиц ГБР внести информацию в ЕРДР, однако и это решение суда длительное время не исполнялось.



«Шокин снова обращается в суд и 14 апреля получает определение, которым обязывает Офис генпрокурора открыть производство по факту невыполнения должностными лицами ГБР судебного решения»,- сказал адвокат, добавив, что и это решение остается не выполненным.



«В связи с очередным невыполнением решения суда… Шокин был вынужден снова обратиться в суд с соответствующей жалобой на бездеятельность», - подчеркнул адвокат.



По его словам, Шокин ни разу не был допрошен ни как потерпевший, ни даже как свидетель, никаких других следственных действий также не проводилось. «Очевидно, следователю и прокурору поставлена задача …блокировать и игнорировать это дело», - сказал адвокат.



Телешецкий утверждает, что в настоящее время производство по заявлению Шокина о преступных действиях Байдена находится в следственном управлении Нацполиии Киева, но следователь фактически не предпринимает никаких действий по ее расследованию.



В связи с бездеятельностью правоохранительных органов, как сообщил Телешецкий, Шокин обращается к президенту Украину.



«Шокин подготовил обращение к президенту Украины как гаранту Конституции с просьбой обеспечить защиту прав и интересов как гражданина Украины в этом уголовном производстве и привлечь виновных лиц к ответственности за систематическое невыполнение судебных решений в уголовных производствах по его заявлениям», - сказал адвокат.



Также он добавил, что есть все основания для предоставления Шокину охраны в связи с обнародованной им информацией о давлении Байдена.



«Жизни Шокина может угрожать опасность, украинское государство должно инициировать через правоохранительные органы обеспечение его охраны… Считаем, что на сегодняшний день есть достаточно оснований для этого», - сказал адвокат.



Как сообщалось, 27 февраля ГБР зарегистрировало уголовное производство о давлении на экс-генпрокурора Виктора Шокина со стороны со стороны экс-вице-президента США Джозефа Байдена. Причиной давления стало расследование Генеральной прокуратурой Украины тяжких преступлений в сфере международной коррупции, связанных с деятельностью экс-министра экологии Украины Николая Злочевского и руководителей компании Burisma.Дело было открыто по по ч.2 ст.343.



Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в ряде интервью заявлял о вмешательстве бывшего вице-президента в украинскую политику и участии в коррупционных делах. В частности, он утверждает, что бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин был уволен по просьбе Байдена - якобы за то, что разбирался в связях "Burisma" с его сыном Хантером Байденом.



В конце января 2020 года Шокин заявил, что был отравлен ртутью пять месяцев назад во время пребывания в Греции, после чего проходил длительный период лечения.



"У меня нет явных врагов, которых я точно знаю, что это враг. Безусловно, одна из версий, но эта версия требует исследования, но есть возможность причастности Байдена каким-то образом к этим вопросам. Я обратился официально к греческим правоохранительным органам по этому вопросу… просил их расследовать… Официально я еще ответа не получил, хотя обратился довольно давно по вопросу возбуждения уголовного производства в связи с моим преднамеренным убийством", - рассказал он.

