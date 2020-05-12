Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина - Зеленский

Нынешние показатели по COVID-19 позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Об этом заявил Президент Украины Володимеру Зеленский во время селекторного совещания, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.



“Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако надо смотреть на ситуацию: согласно ей показатели могут меняться. Мы не можем допустить крупных вспышек коронавируса”, — заявил Зеленский.



Также министерство здравоохранения сообщило, что уменьшается количество больных, которые обращаются с пневмонией.



Кроме того, на совещании сообщили, что уже работает 569 продуктовых рынков.

