В Украине возобновили работу 569 продуктовых рынков

В Украине сейчас работает почти 570 продуктовых рынков в рамках ослабления карантина. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Так, в ОП состоялось традиционное селекторное совещание под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса. В нем приняли участие представители Кабинета министров и правоохранительных органов.



"Также на совещании сообщили, что уже работает 569 продуктовых рынков", - говорится в сообщении.

