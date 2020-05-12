Пресс-секретарь Путина заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил "Интерфаксу", что заболел - у него диагностирован коронавирус. "Да, заболел. Лечусь", - сказал Песков на вопрос агентства о его самочувствии. Он уточнил, что находится в клинике.



Песков стал четвертым высокопоставленным чиновником РФ, заразившимся коронавирусом. Первым о заражении объявил премьер-министр России Михаил Мишустин, затем об этом сообщили глава Минстроя Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова.



По последним данным, в России выявлено 10 899 случаев заражения коронавирусом за сутки. Новые случаи зарегистрировали в 83 регионах страны. Больше всего новых инфицированных обнаружили в Москве (5392), Московской (1063) и Нижегородской (354) областях. За сутки 107 человек умерли, 3711 — выздоровели.

