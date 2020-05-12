Всех пассажиров в аэропортах Турции с 1 июня будут проверять на коронавирус

Турция с июня обяжет всех иностранцев и граждан страны, которые возвращаются из-за границы, сдавать тесты на коронавирус в аэропортах, сообщает Airport Haber со ссылкой на министра культуры и туризма Турции Мехмета Эрсоя.



"В июне в Турции вводится обязательное тестирование на коронавирус всех въезжающих в страну. В первую очередь, правило коснется аэропортов основных туристических провинций, включая Анталью, поскольку страна готовится к постепенному возобновлению туризма. Минздрав страны займется созданием специальных лабораторий в аэропортах, чтобы тестировать пассажиров", - рассказал Эрсой.



Как отметил министр, тестировать на коронавирус будут до прохождения паспортного контроля. Взятие анализов займет не более 2-3 минут, чтобы избежать скопления пассажиров. Результаты теста будут известны через 5-6 часов. Если у туриста будет выявлен коронавирус, то он будет находиться в изоляции в номере отеля.



Ранее о введении экспресс-тестирования на коронавирус в аэропорту Дубая сообщила авиакомпания Emirates. Его результаты, как заявляли в авиакомпания, известны уже через 10 минут.

