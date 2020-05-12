ВОЗ назвала два эпицентра пандемии коронавируса

На данный момент эпицентрами пандемии коронавируса являются Северная и Южная Америки, заявила во вторник, 12 мая, представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.



"Количество случаев заражения в обеих Америках растет. Мы бы назвали Америки центром эпидемии сейчас", - сказала она.



Наибольшее количество заражений в мире в настоящее время приходится на США.



Стоит отметить, что в последние дни распространение коронавируса замедляется. Количество новых случаев заболевания падает.

