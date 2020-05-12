ВОЗ назвала два эпицентра пандемии коронавируса
На данный момент эпицентрами пандемии коронавируса являются Северная и Южная Америки, заявила во вторник, 12 мая, представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
"Количество случаев заражения в обеих Америках растет. Мы бы назвали Америки центром эпидемии сейчас", - сказала она.
Наибольшее количество заражений в мире в настоящее время приходится на США.
Стоит отметить, что в последние дни распространение коронавируса замедляется. Количество новых случаев заболевания падает.
Источник: Корреспондент
17:01