В Украину за сутки авиарейсами эвакуировали почти 600 человек

В киевский аэропорт Борисполь прибыли четыре эвакуационных авиарейсов из Азербайджана, Великобритании, Италии и Израиля. Пограничники оформили на въезд почти 600 граждан Украины, сообщает Госпогранслужба во вторник, 12 мая.



Отмечается, что специальные и чартерные рейсы прибыли из Баку, Лондона, Рима и Тель-Авива.



Все пассажиры прошли процедуру температурного скрининга. Ни один из них не имел повышенной температуры тела.



"В ходе паспортного контроля пограничники проверили правильность данных, занесенных в мобильное приложение Действуй дома, который все без исключения пассажиры установили на мобильные телефоны с целью прохождения самоизоляции дома", – говорится в сообщении.



Также указано, что в целом пассажиропоток через украинскую границу составил 13,8 тысяч граждан за сутки.

