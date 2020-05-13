У Зеленского рассказали, что в нем осталось от Слуги народа из сериала

Украинцам не стоит буквально воспринимать сериал Слуга народа и ожидать реализации его сценария президентом Владимиром Зеленским, сыгравшим в сериале главную роль. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Юрий Костюк в интервью информагентству Интерфакс-Украина, опубликованном во вторник, 12 мая.



"Многие люди напрасно примитивизируют эту историю. Говорят, что вот, народ выбрал Зеленского, потому что им показали сказочку о том, как честный учитель истории пришёл и сделал страну-рай. А на самом деле нет", - сказал он.



По словам Костюка, страна-рай – это только самый финал. "А до этого у него постоянно что-то не получалось, система сопротивлялась, в стране на экране была очень непростая ситуация", - отметил он.



Костюк выразил мнение, что Зеленский сохранил в реальности базовый посыл образа Голобородько, что может оставаться человеком и не терять связь с реальностью, действительно искренне стараться сделать лучше своей стране и ее гражданам.



Напомним, Зеленский получил политическую популярность благодаря сериалу Слуга народа, в котором он сыграл роль бывшего школьного учителя Василия Голобородько, ставшего президентом и посвятившего свою работу в должности искоренению коррупции и других негативных явлений.



Костюк был одним из авторов сценария этого сериала.

