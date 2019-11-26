Ответит ли перед законом экс-министр энергетики Насалик?

У липні-листопаді 2019 року ситуація з притягненням Ігоря Насалика до кримінальної відповідальності за недостовірне декларування була більш ніж обнадійливою. Ледь не вперше суспільство чекало на покарання топчиновника за корупційний злочин, а президент Зеленський прямо заявив: «Є політична воля, щоб посадити тих грабіжників, які дуже брудно заробляли. Перемоги є. Вручили підозру пану Насалику».



Однак нині чимало питань виникає до ВАКС та САП з огляду на затягування розгляду цього провадження. В серпні 2018 р. НАБУ почало розслідування за фактом внесення Насаликом недостовірних відомостей до декларацій за 2015-2018 роки. Насалик «забув» задекларувати позику в сумі 1,2 млн. доларів, яку отримав від Димінського П.П. у липні 2014 року.

І уже в липні Насалику повідомлено про підозру.



Кримінальне провадження надійшло до ВАКС ще в листопаді 2019 року.



Справу було розподілено на колегію суддів: Ногачевського В.В. (головуючий), Галабали М.В., Крикливого В.В.







Суспільство чекало скорої «посадки» міністра, Президент хвалив НАБУ та САП за добру роботу щодо ексміністра. Але…



Ще на стадії підготовчого провадження судді Ногачевському прокурором було заявлено відвід через позапроцесуальне спілкування із захисником Насалика. Буцімто один із захисників Насалика рекомендував Ногачевського на посаду судді ВАКС у 2018 році.



Відвід судді було задоволено ухвалою від 26.11.2019 р.







Незважаючи на те, що 14.01.2020 р. підготовче провадження закрито, справа не рушила з мертвої точки. У справі було 3 судових засідання, проте донині свідків не допитано!



Хоча дане провадження не містить значний обсяг доказів, великої кількості свідків чи складних експертиз, а фактично зводиться до дослідження договору позики та розписки, висновків почеркознавчих та технічних експертиз, показань близько 5 свідків та результатів психологічної експертизи з використанням поліграфу щодо Насалика І.С.



За таких умов розгляд провадження триває 2-4 місяці. Однак «віз і нині там». Можливо, захисники Насалика «згадають», що ще когось із суддів рекомендували на посаду судді ВАКС?



Тактика захисту Насалика зрозуміла – затягнути розгляд справи, створивши умови для звільнення його від кримінальної відповідальності через завершення строків давності. Проте чи співпадають бажання екс-міністра із можливостями новоствореного антикорупційного суду?



Нині вбачається, що ВАКС не спішить розглядати справу, чому захист несамовито радіє. Адже завдання-мінімум для Насалика затягнути судовий розгляд справи до весни 2022 року – саме тоді минає строк давності притягнення до відповідальності за статтею. Наступне засідання – вже 13-го травня. Що скаже суд?

