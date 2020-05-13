Суд заочно арестовал Януковича по делу Майдана

Суд заочно арестовал Януковича по делу Майдана

Во вторник, 12 мая, Печерский районный суд Киева принял решение заочно арестовать бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу Евромайдана на два месяца - до 10 июля.  Трансляция заседания суда велась на YouTube-канале "Судебной власти Украины".

Так, в ходе заседания защита заявила ряд ходатайств, включая обеспечение участия Януковича в заседании путем видеотрансляции, и заявила отвод прокурорам, однако суд все их отклонил как необоснованные. Кроме того, судья обвинил адвокатов в попытке затянуть процесс. После перепалки адвокатов с судьей и прокурорами в зал пригласили полицию для охраны порядка.

"Ходатайство удовлетворить, применить к Януковичу.... меру пресечения в виде содержания под стражей в границах досудебного расследования до 10 июля 2020 года без права внесения залога", - сказал судья Алексей Соколов.

Кроме того, во время заседания адвокат экс-президента Александр Горошинский сообщил суду, что информация прокуроров о том, что Янукович объявлен в международный розыск, не соответствует действительности, без чего, по словам защитника, избирать заочно меру пресечения нельзя.

Прокуроры на заседании просили применить к Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей, адвокаты просили суд отказать в удовлетворении ходатайства.

Напомним, ранее экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил о завершении расследования уголовного дела о гибели людей на Майдане в феврале 2014 года.

Подозрения были объявлены Януковичу, экс-главе МВД Виталию Захарченко и экс-главе СБУ Александру Якименко. Позже, в 2018 году, Печерский районный суд Киева разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича, Якименко и бывшего первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по делу о событиях на Майдане в 2014 году.