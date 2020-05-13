Посол Украины пригрозил оставить Турцию без украинских туристов из-за песни "Катюша"

Украинский посол в Турции Андрей Сибиха пригрозил оставить страну без украинских туристов из-за того, что в Аланье на День победы во время передвижного концерта исполнили советскую песню "Катюша".



Об этом Сибиха сообщил в Твиттере, прикрепив соответствующее видео.



"Я хочу думать, что наши турецкие друзья в Аланье были введены в заблуждение. Тот факт, что муниципалитет Аланьи поддерживает провокационные действия, свидетельствует о неуважении к чувствам миллионов украинцев. Или в действительно красивой Аланье больше не хотят украинских туристов?" – написал Сибиха.



