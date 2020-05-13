- Главная
- Новости
- Посол Украины пригрозил оставить Турцию без украинских туристов из-за песни "Катюша"
Посол Украины пригрозил оставить Турцию без украинских туристов из-за песни "Катюша"
Украинский посол в Турции Андрей Сибиха пригрозил оставить страну без украинских туристов из-за того, что в Аланье на День победы во время передвижного концерта исполнили советскую песню "Катюша".
Об этом Сибиха сообщил в Твиттере, прикрепив соответствующее видео.
"Я хочу думать, что наши турецкие друзья в Аланье были введены в заблуждение. Тот факт, что муниципалитет Аланьи поддерживает провокационные действия, свидетельствует о неуважении к чувствам миллионов украинцев. Или в действительно красивой Аланье больше не хотят украинских туристов?" – написал Сибиха.
Alanya’daki Türk dostlarımızın yanıltıldığını düşünmek istiyorum. Alanya Belediyesinin provokatif eylemi desteklemesi milyonlarca Ukraynalıların duygularına saygısızlık göstergesidir. Gerçekten güzel Alanya’da 🇺🇦Ukraynalı turist artık istenmiyor mu? pic.twitter.com/WgOZNY9iEE— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 11, 2020