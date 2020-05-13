Зеленский назначил членом Нацсовета по ТВ руководителя пресс-службы "Квартала 95"

Президент Украины Владимир Зеленский назначил членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания руководителя пресс-службы студии "Квартал 95" Татьяну Руденко.



Об этом говорится в указе №171, во вторник, 12 мая.



Отмечается, что Руденко Татьяну Сергеевну назначено членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.



Татьяна Руденко является главой пресс-службы студии "Квартал 95". Она также является сестрой народного депутата от "Слуги народа" и экс-менеджера по маркетингу "Квартала 95" Ольги Руденко. С июля 2019 г. Руденко также является владелицей и директором интернет-издания "Йод.Медиа".

