В ВОЗ рассказали о разработке вакцин от коронавируса

Более сотни производителей разрабатывают вакцины от коронавируса, восемь образцов уже находятся в клинической фазе исследования, рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".



При этом, как подчеркнула специалист, говорить о сроках появления вакцины рано. В ВОЗ полагают, что ее могут разработать в этом году, однако массового производства стоит ожидать не раньше следующего.



Также Вуйнович отметила, что принятые в России меры по борьбе с эпидемией дали хороший результат, и сейчас в стране невысокий уровень смертности.



По последним данным, общее число зараженных в мире превысило четыре миллиона человек, из них более 278 тысяч скончались. В России зарегистрировали около 232 тысяч инфицированных, 2116 умерли, 43,5 тысячи излечились.

