Кличко сообщил, как столичные школы будут завершать учебный год

В Киеве, где с 12 мая официально ослабили карантин, школьники, согласно рекомендациям Минобразования, завершат учебный год дистанционно. А вот инструкции от министерства касаемо проведения ВНО и вступительной капании-2020 пока нет.



Об этом в ходе онлайн-брифинга 12 мая сообщил мэр столицы Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.



По словам Кличко, столичные школьники сейчас учатся онлайн, дистанционно сдают контрольные и тесты. Сейчас профильное министерство работает над планом проведения вступительной кампании и ВНО-2020. Руководители школ и вузов получат его, как только будет завершена подготовка.



"Теперь наша главная задача - качественно подготовиться к началу следующего учебного года", - сказал Кличко.



По словам мэра, на подготовку к началу нового учебного года Киев выделил почти 4 миллиарда гривен. Больше всего средств - около двух миллиардов - направили на ремонты и на общегородские программы. Также в этом году в Киеве откроются 7 обновленных учебных заведений. Речь, по его словам, идет в том числе о трех новых детсадах и еще двух после полной реконструкции. Также - о двух школах, где проводят масштабную реконструкцию с пристройками.



По его словам, во всех районах столицы продолжается закупка мебели, оборудования для столовых и пищеблоков, техники для STEM-образования, дидактических материалов. Большинство учебных заведений уже приобрели дезинфицирующие и антисептические средства, средства индивидуальной защиты.

