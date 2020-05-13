Зеленский поручил главам ОГА решить проблему с доплатами медикам

Президент Владимир Зеленский поручил главе Минздрава Максиму Степанову обсудить с главами всех ОГА доплаты медикам и решить проблемные вопросы в ближайшие дни, говорится в Офисе президента. Глава государсва провел электронное совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем, председателями ОГА, главой Минздрава и первым заместителем руководителя Офиса Президента Сергеем Трофимовым.

"Президент Украины поручил министру здравоохранения пообщаться со всеми областными государственными администрациями относительно препятствий, которые мешают им осуществить доплаты, и решить эти проблемы уже в ближайшие дни", - говорится в сообщении.



На совещании обсуждался вопрос юридической коллизии относительно выплаты надбавок за март. Многие регионы руководствовались приказом Министерства социальной политики с 2003 года, согласно которому надбавки начислялись за почасовую работу. Выплаты же за апрель осуществляются по другой формуле - через подписанные договора с Национальной службой здоровья.



Отмечается, что для этого экстренная медицинская помощь, опорные больницы, стационарные учреждения, помогающие бороться с COVID-19 и мобильные бригады, выезжающие к пациентам, должны заключить договоры с НСЗУ.



"Процент заключенных договоров по всем четырем категориям сейчас невысок. А без этого оплатить обещанные до 300 процентов надбавки не получится. Хотя врачи на передовой их заслужили как никогда", - подчеркнул Зеленский.



Глава Кабмина отметил, что вопрос с надбавками медикам должен быть исправлен.



"Из-за бюрократических проволочек мы потратили время, медики получили зарплаты без надлежащих им доплат. Это должно быть исправлено. Рад, что мы все понимаем друг друга и готовы сотрудничать для решения этого вопроса", - сказал Шмыгаль главам ОГА.

