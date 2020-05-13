Все звезды и создатели «Назад в будущее» встретились онлайн

Американский актер Джош Гад, озвучивший снеговика Олафа в мультфильме «Холодное сердце», запустил на YouTube ностальгическое шоу «Воссоединение на расстоянии», где встречаются актеры различных культовых проектов.



Так, в своем втором выпуске Гад устроил онлайн-встречу актеров фантастической трилогии «Назад в будущее». Всех актеров Джош Гад подключал к онлайн-конференции поочередно, и для каждого из них было сюрпризом увидеть своих коллег.



Первым к разговору присоединился Кристофер Ллойд, исполнивший роль доктора Эмметта Брауна, который изобрел машину времени. Затем в видеоконференции появились Майкл Дж. Фокс (Марти Макфлай) и Лиа Томпсон (мама Марти).



Кроме того, в беседе приняли участие режиссер Роберт Земекис, сценарист Боб Гейл и другие актеры и создатели фильма. Во время трансляции актеры прочли культовые диалоги из фильма, рассказали о съемках и ответили на вопросы Гада, а также специально приглашенного гостя — режиссера новых «Звездных войн» Джей Джей Абрамса, большого фаната «Назад в будущее».





