Генетики смогли нарастить мышечную массу и справиться с проблемой ожирения

Фоллистатин - белок, кодируемый геном FST, является аутокринным гликопротеином, который экспрессируется почти во всех тканях высших животных. Его основная функция - привязываться и нейтрализовать действие трансформирующих факторов роста бета (контролируют пролиферацию, клеточную дифференцировку, участвуют в иммунном ответе, раке, сердечно-сосудистых заболеваниях, сахарном диабете, болезни Паркинсона и СПИДе) и в особенности активина (усиливает синтез и секрецию фолликулостимулирующего гормона, участвует в регуляции менструального цикла).



Таким образом, фоллистатин защищает от неконтролируемого деления клеток, принимает участие в восстановлении тканей, в различных воспалительных реакциях, развитии зародыша и образовании фолликулов в яичниках. Ученых Университета Вашингтона заинтересовал ген, отвечающий за выработку фоллистатина, передает "Российская газета".



Как показали исследования, повышение выработки соединения путем манипулирования активностью гена дает положительный эффект - предотвращается развитие ожирения, увеличивается мышечная масса и все это без строгих диет и изнурительных тренировок (лабораторные животные потребляли жирную пищу и вели привычный образ жизни). По мнению ученых, данное открытие позволит создать терапию ожирения для людей и методы лечения мышечной дистрофии.

