Исследователи разобрались с иммунитетом к COVID-19

Университет Джорджа Мэйсона подсчитал: сильный и продолжительный иммунитет формируется только у 7-8% процентов переболевших COVID-19, сообщает РИА "Новости". Причем, стойкий иммунитет часто приобретается исключительно при тяжелой форме инфекции.



Однако даже среди тех, кто страдал от высокой температуры и кашля, есть люди (7-8%), в чьем организме нет антител к вирусу. По словам ученых, побороть инфекцию данной группе пациентов помогли интерфероны - противовирусные агенты, производимые телом. Получается, что иммунитет, обеспечиваемый антителами, не вырабатывается.



Напротив, люди с мощной иммунной защитой имеют очень много антител, что позволяет использовать их плазму для помощи другим пострадавшим. Остальные - обладатели иммунитета разной силы - в 40% случаев обладают слабой иммунной защитой. К тому же, эта защита (уровень противовирусных антител) значительно ослабевает в течение месяца.



Данный факт повышает риск повторного инфицирования у этой группы переболевших. Кстати, как показали исследования китайских ученых, самый мощный иммунный ответ фиксируется у пожилых людей, у которых инфекция протекала довольно тяжело.

