США отказались от российских аппаратов ИВЛ, из-за которых произошли пожары в больницах Москвы и Петербурга

Аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М», отправленные Россией в начале апреля в США, не использовались в американских клиниках, заявила пресс-секретарь агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.



По ее словам, аппараты хранились как резервное оборудование на складах в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. Теперь из-за предосторожности их отправляют обратно в FEMA.



По предварительным данным, короткое замыкание в аппаратах «Авента-М» стало причиной двух недавних пожаров в больницах Москвы и Петербурга, в результате которых погибли шестеро пациентов, лечившихся от коронавирусной инфекции.



Аппараты «Авента-М» производят на Уральском приборостроительном заводе.

