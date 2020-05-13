От коронавируса умерла 19-летняя украинка

В Ивано-Франковске скончалась 19-летняя девушка, у которой диагностировали COVID-19. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в своем видообращения в Facebook в среду, 13 мая.



Девушка находилась в Центральной районной больнице в тяжелом состоянии на грани интубации. По словам Марцинкива, она умерла сегодня, 13 мая, ночью.



"Эта ночь была трагическая для нас. В Центральной городской клинической больнице от коронавируса умерла девочка, 19 лет. Ничем не болела... Это огромная трагедия, не смогли спасти", – отметил мэр Ивано-Франковска.



Кроме того, по его словам, от COVID-19 в городе также умер и 44-летний мужчина, который имел сахарный диабет.

