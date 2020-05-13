Шмыгаль заверил, что медицинская система не перегружена больными COVID-19

Медицинская система в Украине не перегружена больными коронавирусом, задействовано всего 6,1% аппаратов ИВЛ из общего числа подготовленных. Об этом заявил на внеочередном заседании ВР во время часа вопросов к правительству Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.



"Наша медицинская система не перегружена больными. Находятся в готовности 2271 аппаратов ИВЛ, в больницах первой очереди, это 240 определенных больниц, из которых задействовано 138 аппаратов, это 6,1% от подготовленного количества. 381 учреждение здравоохранения находится в готовности на общее количество 33 669 койкомест для лечения COVID-19. 26 301 кровать в учреждениях здравоохранения первой волны, из которых занято больными коронавирусом 3 367, в других медицинских учреждениях 162 кровати заняты больными коронавирусом", - сказал Шмыгаль.

