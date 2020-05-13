Красивый номер телефона: о чем говорят цифры

Каждый человек окружен числами. У многих даже есть любимые, например, 777 или мистическая цифра 13. Если верить нумерологии, числовые строки влияют на нашу жизнь и судьбу. Это касается не только даты рождения, но и телефонных контактов. Как сделать правильный подбор номера для себя и работы, мы расскажем совместно с экспертами компании Киевстар.

Значение цифр в нумерологии

Совпадение чисел в номере телефона не совсем случайно. Контакт состоит из цифр, которые содержат вибрации или определенную энергию. Чтобы узнать значение мобильного, необходимо сложить все составляющие и получить простое число от одного до девяти.

Возьмем за пример номер (098) 181-97-54.

Первый шаг: 0+9+8+1+8+1+9+7+5+4=52

Второй шаг: 5+2=7

Итак, определяющая цифра равна семи.

Расшифровка:

1 – означает власть и могущество. Такие номера подходят для руководителей. Единица «сулит» успех бизнесе.

2 – деликатность и партнерство. По такому номеру удобно решать вопросы, связанные с общим делом, сотрудничеством, совместными проектами. Для работающих в команде людей это лучший выбор.

3 – фантазия и творчество. Может стать полезным для всех, кто занимается творческими профессиями и креативит в целом.

4 – труд и организованность. Такой номер подходит менеджерам, администраторам, редакторам. Четверка благоприятно влияет на рабочий процесс.

5 – переменчивость и любознательность. По нумерологии, звонки с такого номера помогают решить сложные организационные моменты, договориться.

6 – гармония и спокойствие. Этот телефон подойдет для деятельности благотворительных организаций и социальной работы. Подходит также в качестве личного, домашнего.

7 – исследование и самоанализ. Лучший вариант для обучения, учебных заведений, а также как контактный для преподавателей и частных предпринимателей.

8 – мудрость и компромисс. Код восьмерки отлично подходит для крупных компаний, занимающихся оптовой торговлей, недвижимостью.

9 – коммуникабельность и многообразие. Номер хорош для общественных деятелей, которые много работают для общего блага.







Примеры красивых номеров

Национальный оператор Киевстар предлагает выбрать красивый номер для любых целей. Всего в базе представлено четыре вида:

Простой – обычная комбинация цифр

Серебряный – парные комбинации и зеркальные цифры (098- ***-44-00)

Золотой – с чередующимися или повторяющимися двумя/тремя цифрами (098-***-24-24)

Платиновый – четыре одинаковых числа подряд (097-***-00-00)

Если вы продвигаете бизнес, «Золотой», номер сделает рекламу намного эффективнее. Обычный номер трудно запомнить за несколько секунд, пока он мигает на экране телевизора, доске объявлений или звучит по радио. «Золотой» и «Платиновый» запоминается легко и быстро.

Если у человека эксклюзивный номер телефона, в котором пять, шесть или все семь цифр одинаковые, это подчеркивает его статус, независимо от того, где мобильный используется – в бизнесе или как личный.

Как выбрать номер Киевстар