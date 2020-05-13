Кличко просит разрешить работу метро с 25 мая

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству восстановить с 25 мая работу столичного метрополитена в обычном режиме.



"Я обращаюсь к правительству - после 22 мая, а, точнее, с 25 мая - 22е это пятница, а затем два выходных - позволить восстановить работу метро в столице. Конечно, мы будем учитывать ситуацию с распространением вируса и надеемся, что она не ухудшится", - сказал Кличко в ходе онлайн пресс-конференции в среду.



Он отметил, что столичная власть не хотела закрывать метро и держала его работу до последнего, пока правительство не приняло решение о приостановке работы метрополитена в нескольких городах.



"Но сегодня, когда все больше людей возвращаются к работе, в городе происходит коллапс. И мы будем настаивать на возобновлении работы метро", - подчеркнул мэр Киева.



При этом Кличко назвал "абсолютно утопической" идею проезда в метро по спецпропускам. "Мы создадим страшные толпы и будет еще хуже. Поэтому, метро должен открыться для работы в обычном режиме. Это позволит перераспределить поток пассажиров и нормализовать работу всего общественного транспорта столицы", - сказал он.



"Но, я хочу обратиться и к киевлянам: это не значит, что все должны кататься, как обычно. Тут наступает и ваша ответственность - за соблюдение дистанции, обязательное наличие маски, перчаток, соблюдение элементарных правил. И проезд в транспорте только на работу, по делам, по необходимости. Безопасность сегодня - прежде всего!" - отметил Кличко.