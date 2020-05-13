Кличко: планируем после 22 мая возобновить работу общественного транспорта в обычном режиме

Работа наземного общественного транспорта в обычном режиме в Киеве планируется к восстановлению после 22 мая, заявил мэр Киева Виталий Кличко.



Мы планируем после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. Но, надо понимать: остановить общественный транспорт можно за один день. А вот, чтобы полностью восстановить его работу, - нужно некоторое время. То есть, это делается постепенно", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в среду.



"Поэтому, чтобы перейти на обычный режим работы, мы будем постоянно наращивать количество подвижного состава на маршрутах и восстанавливать сеть маршрутов общественного транспорта. В первую очередь - электротранспорта: трамваев и троллейбусов", - добавил мэр.



При этом он отметил, что в настоящее время наземный общественный транспорт столицы пока работает в ограниченном режиме и пользоваться им можно только при наличии спецбилета. В то же время, по словам мэра, 12 мая на улицы Киева уже вышли 30 дополнительных единиц транспорта на все 22 работающих маршрута общественного транспорта.



"Их обслуживает уже более 300 машин подвижного состава. И мы ежедневно будем увеличивать количество единиц транспорта. С оперативной информацией и расписанием можно будет ознакомиться на сайте КГГА", - сказал Кличко.

