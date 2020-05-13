В четверг и в пятницу в большинстве областей Украины пройдут дожди

В ближайшие сутки, 14 мая, погоду большинства областей Украины будут определять атмосферные фронты: ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, днем по всей Украине, кроме крайнего юга и востока, ожидаются кратковременные дожди, отдельные грозы, сообщает Укргидрометцентр.



Ветер южный с переходом на северный, 7-12 м/с, в Карпатах, южных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9°; днем 19-24°, на севере и западе страны, кроме Закарпатья и Прикарпатья, 11-16°.



В Киеве - кратковременные дожди; температура ночью 7-9°, днем 13-15°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 14 мая самая высокая температура днем была 31,3 градусов тепла в 2003 году, а самая низкая ночью - 0,1 градуса выше ноля в 1888 году.



В пятницу, 15 мая, в Карпатском регионе, местами в центральных, южных и восточных областях ожидается небольшой дождь, на остальной территории - без осадков. Ветер южный с переходом на северный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, в западных и северных областях 2-7° тепла; днем 12-17°, на юге страны до 25°.



В Киеве в этот день - без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 14-16°.



13 мая температура воды в Черном и Азовском морях 13-17°, в районе Приморского 10°; в Днепре возле Києва 13°.

