Витренко уволят из Нафтогаза

Исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко предупредили об увольнении в результате сокращения. Об этом он сообщил в Facebook в среду, 13 мая.



"Меня только формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят из Нафтогаза. Поскольку постоянно приходится бороться с дезинформацией, причем "с превосходящими силами соперника". Должен вновь прибегнуть к радикальной открытости и выложить здесь свое видение ситуации", - написал он.



Также он назвал причину, якобы по которой его решили уволить.



"В такой ситуации наиболее логичное объяснение, почему меня увольняют - сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом. Так же не является приоритетом борьба с коррупцией, в частности, с ее причинами, в газовом секторе", - отметил он.



По словам Витренко, некоторые ключевые члены команды уйдут из Нафтогаза, а глава правления Андрей Коболев останется руководителем, который, по его мнению, не имеет достаточной компетенции для руководства компанией.



"Я Коболеву в глаза говорил о том, что его провалы как руководителя перечеркивают достижения нашей команды в Нафтогазе и дискредитируют реформы. Что его недостаточный уровень компетентности и морально-этических качеств является проблемой для трансформации Нафтогаза в эффективную национальную компанию", - подчеркнул Витренко.

