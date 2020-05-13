«Полезная программа»: рейтинг самых полезных молочных продуктов

В среду, 13 мая, в 10:00 на «Интере» вышел новый выпуск «Полезной программы», в котором эксперты проекта вместе с ведущим Александром Лукьяненко составили рейтинг самых полезных молочных продуктов для хорошего самочувствия и крепкого здоровья. А также рассказали, на что обращать внимание, чтобы выбирать только качественный товар. Молоко, кефир и ряженка… Какой из этих молочных напитков самый диетический, а какой – лидер по количеству питательных веществ?

1 место. Кефир

Чем полезен?

Наталья Харченко, врач-гастроэнтеролог: «Кефир занимает 1 место в рейтинге как самый диетический и полезный продукт: кальция в нем больше, чем в молоке, при этом калорийность достаточно низкая – 50 ккал/100 г. Кефир – очень ценный для организма продукт. Он способствует снижению глюкозы в крови, поэтому необходим при сахарном диабете. Его рекомендуют для профилактики остеопороза и при эмоциональных перегрузках. Он борется с хронической усталостью, стрессами и бессонницей. Этот напиток улучшает цвет кожи и препятствует выпадению волос. А также понижает давление, поэтому рекомендуется гипертоникам. Лучше всего пить кефир за пару часов до сна. Так кальций усваивается лучше, чем если выпить стаканчик полезного напитка непосредственно перед тем, как ложиться спать».

Как выбрать?

Мария Янчик, эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов. « Обращайте внимание на состав продукта: натуральный кефир состоит только из молока и закваски кефирного гриба. Количество кефирных грибов согласно ДСТУ должно быть не менее 10 в 7-ой степени КУ О/Г (10 миллионов на 1 грамм). Кефир должен быть белым, без комочков и неприятного запаха. Желтоватый оттенок, как и вздутая упаковка, говорит о том, что напиток забродил. Если срок хранения продукта превышает 14 дней, значит, в нем присутствуют консерванты ».

2 место. Молоко

Чем полезно?

Наталья Харченко, врач-гастроэнтеролог: « В молоке содержится серьезный комплекс полезных веществ: белки, витамины группы В и D, кальций, калий, фосфор, селен. Вместе с ним организм получает полезные жирные кислоты, магний, цинк и набор из 10 незаменимых аминокислот. Молоко укрепляет иммунитет и положительно влияет практически на все системы и органы человека. Это хорошее средство против простуды. Кроме того, молоко понижает давление, уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, оказывает успокаивающее действие на нервную систему. Считается, что людям старше 30 лет нужно избегать молока. Якобы с возрастом человеческий организм утрачивает способность расщеплять лактозу. А потому, выпив стакан молока, вы рискуете получить расстройство желудка. Действительно, у некоторых людей молоко может вызывать метеоризм, боли в желудке и диарею. Однако непереносимость молочного сахара – генетическая особенность, поэтому тем, кто в детстве с удовольствием пил молоко, не стоит с годами отказываться от любимого напитка. Но даже если молоко противопоказано, не нужно исключать из рациона молочные продукты – без риска для здоровья можно пить кефир, ряженку, простоквашу, есть творог и сыр ».

Как выбрать?

Оксана Прокопенко, эксперт по качеству молочной продукции: « Отдавайте предпочтение пастеризованному молоку со сроком хранения 7-10 дней. Во время пастеризации молоко нагревают до 60-70 градусов, что позволяет сохранить не только витамины, но и большую часть полезных микроорганизмов и при этом приостановить процесс скисания. Чтобы выбрать качественный продукт, прежде всего читайте этикетку. В составе должно быть молоко, а не дополнительные жиры, консерванты, стабилизаторы, которые добавляются для более длительного срока хранения. Лучше покупать молоко известных производителей в крупных супермаркетах, это гарантия безопасности продукта. Не приобретайте продукт на рынке в конце дня. Молочные продукты – самая благоприятная среда для развития вредных микроорганизмов, которые очень опасны для здоровья ».

3 место. Ряженка

Чем полезна?

Борис Скачко, диетолог: « Ряженка – это источник полезных веществ, витаминов и микроэлементов: магния, калия, натрия, лактозы и глюкозы. Бесспорное преимущество ряженки – высокое содержание кальция и фосфора. Один стакан этого молочного продукта обеспечивает 1/4 часть суточной нормы кальция и 1/5 – фосфора. Белок, который содержится в ряженке, расщепляется быстрее, чем тот, который в молоке или кефире. Рекомендуется пить ряженку на ночь. Суточная норма потребления для взрослого человека – 1-2 стакана в день. С осторожностью к употреблению ряженки стоит отнестись тем, кто страдает повышенной кислотностью, язвенной болезнью и гастритом. Кроме того, ряженка – достаточно жирный продукт, поэтому не рекомендуется пить ее во время диеты ».

Как выбрать?

Оксана Прокопенко, эксперт по качеству молочной продукции: « При покупке ряженки, как и других молочных продуктов, обязательно обращайте внимание на состав, срок годности и целостность упаковки. Предпочтение отдавайте продукту в стекле или твердой упаковке. Цвет качественной ряженки – кремовый, консистенция – однородная и густая. Запах при открытии должен быть приятным, не резким ».

Еще больше информации о самых полезных молочных продуктах – в выпуске ток-шоу «Полезная программа»: https://youtu.be/zvm0V1eCMhk