В Мукачево пенсионерка продавала школьникам наркотики

Полиция в Мукачево Закарпатской области задержала 66-летнюю женщину, которую подозревают в продаже наркотиков местным жителям, среди которых были ученики местной школы. Об этом в среду, 13 мая, сообщает отдел пресс-служба полиции области.



По данным следствия, 66-летняя женщина, неоднократно судимая за преступления подобного характера, систематически сбывала психотропное вещество метамфетамин наркозависимым клиентам.



"Поскольку дом женщины расположен рядом с местной школой, среди ее клиентов были и несовершеннолетние ученики. Это подтверждают и неоднократные оперативные закупки, проведенные у нее в течение короткого промежутка времени", - говорится в сообщении.



В ходе обыска в доме пенсионерки были обнаружены остатки наркотиков, принадлежности для их фасовки, весы и денежные средства, вероятно, полученные от продажи товара. Кроме этого, у нее была обнаружена ультрафиолетовая лампа для детектора банкнот.



Все вещественные доказательства следователи изъяли и направят экспертам для исследования. По факту сбыта наркотиков полиция открыла уголовное производство. В настоящее время жительница города задержана и помещена в изолятор временного содержания. В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании для фигурантки меры пресечения. Ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

