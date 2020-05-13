Рада приняла "антикризисный" закон о поддержке налогоплательщиков

Верховная Рада в среду приняла во втором чтении и в целом "антикризисный" законопроект 3329-д о поддержке налогоплательщиков во время ограничительных мер для борьбы с СOVID-19.



Законопроект поддержали 333 народных депутатов при необходимых 226 голосах.



"У нас была очень продолжительная дискуссия относительно освобождения медиков от НДФЛ... Мы нашли на комитете совместное решение, как сделать, чтобы не забирать эти средства у местных громад и поддержать врачей. Это предложение учтено. Также мы продлили ряд льгот", - сказал замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.



Помимо этого, закон продлевает мораторий на проверки и неприменение штрафов за нарушение налогового законодательства с 1 марта по последний календарный день месяца, в котором завершится карантин. В частности, закон временно освобождает от налога на доходы физических лиц доплаты заработных плат задействованных в борьбе с пандемией медработников, которые начислены с 1 мая по 30 июня 2020 года.



Кроме того, закон сокращает требования к минимальном размеру уставного капитала банков с 500 млн грн до 200 млн грн.

