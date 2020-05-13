В Германии назвали дату открытия границ

В министерстве внутренних дел Германии заявили об открытии границ с 15 июня, сообщает DW в среду, 13 мая.



Отмечается, что в стране начнется ослабление пограничных ограничений с этой субботы, 16 мая.



В то же время с этой даты запланировано снятие ограничений на границе с Люксембургом и Данией.



Ранее сообщалось, что Австрия и Германия планируют полностью открыть общую границу с 15 июня. При этом уже с 15 мая на границе будет действовать выборочный контроль. Договоренности были достигнуты канцлерами Австрии Себастьяном Курцем и Германии Ангелой Меркель.

