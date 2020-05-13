EASA внесла три украинских аэропорта в список подверженных риску заражения COVID-19

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) внесло в список аэропортов, расположенных в пострадавших районах с высоким риском передачи инфекции COVID-19, все аэропорты в Киевской и Черновицкой областях.



Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте EASA 12 мая, список рисковых аэропортов разработан в координации с государствами-членами EASA и основан на информации от Всемирной организации здоровья, Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, а также других авторитетных институтов общественного здравоохранения.



Обновленный список вступает в силу 14 мая. Всего в перечень рисковых попали аэропорты 32 стран мира, включая США, Россию и Великобританию.

