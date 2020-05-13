Кабмин разрешил собираться группами

Кабинет министров смягчил карантинные ограничения, разрешив украинцам собираться группами до восьми человек при условии соблюдения масочного режима. Решение принято на заседании в среду, 13 мая.



Кроме того, Кабмин разрешил ресторанам размещать на летних площадках за одним столиком четырех человек (кроме детей до 14 лет), а не двух, как ранее. При этом кресла по-прежнему должны находиться минимум в 1,5 метрах друг от друга.



"Есть еще дополнительный вопрос. Он касается обращения наших рестораторов, чтобы мы внесли изменения в наше 211 постановление сегодня на заседании. Они касаются изменения параметров пребывания на летних террасах, они касаются изменения в пребывании в парках, потому что у нас осталось два человека", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

