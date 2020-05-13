Украинские тест-системы на коронавирус забраковали

Центр общественного здоровья отказался их верифицировать тест-системы на коронавирус, выпущенные украинской компанией Укргентех. Как заявил биолог компании Бижан Шаропов, тесты на проверку отправят во Всемирную организацию здравоохранения, пишет LIGA.net в среду, 13 мая.



В компании считают, что ЦОЗ не имел полномочий проверять их тесты и сделал это с нарушением процедуры.



В компании настаивают, что верификацию тестов должна провести каждая лаборатория, которая получает реактивы: например, взять 20 образцов - надежно негативных и надежно положительных, - и посмотреть, работают ли тесты.



По его словам Шаропов, в эксперименте ЦОЗ "подозрительно большой разброс" чувствительности тестов: там провели три исследования "с одним и тем же материалом", получив результат в 20%, 50% и 100%.



"Это как мерить температуру и сначала получить 32 градуса, через три минуты - 36, и еще через три - 38. Тогда есть смысл проверить сам градусник", - считает он.



Шаропов утверждает, что ЦОЗ не предоставил оригинальные данные исследований по запросу Укргентеха. Сейчас компания проводит независимое исследование тестов в Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Громашевского.



Компания подала заявку в ВОЗ, которая сейчас бесплатно делает проверку тест-систем по всему миру.

