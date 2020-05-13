«Историческое» перевоплощение

Зеленский так волновался, что лично прибыл в Раду лоббировать принятие так называемого «антиколомойского» закона про банки. Он зашел в зал в красивом белом наморднике, на котором явно не хватало надписи «я не лох». Владимир Александрович, в полном соответствии с традициями, заложенными его духовным учителем и стадионным наставником Петром Порошенко, объявил сегодняшнее заседание парламента «историческим». Мы же прекрасно помним, как Рада под руководством «логопеда» Парубия пачками штамповала «исторические законы».



Про «возвращение в исконное лоно европейской цивилизации», про членство в НАТО, ОБСЕ, ПАСЕ и Лиге сексуальных реформ. История у нас повторяется не только дважды, но и трижды. Каждый раз в наиболее уродливых и гротескных проявлениях. И Зеленский выглядит как относительно молодая, но уже потасканная коронавирусом копия Порошенко. Понятное дело, что «духовный отец» не оставил своего политического, правда, внебрачного сынка, без поддержки. Фракция «ПЕС» с энтузиазмом в широком лице Вовы Арьева (кличка «Бройлер») встала на защиту главы Нацбанка Якова Смолия, продолжающего дело Гонтаревой-Яресько и подставила плечо «слугам народа» во время голосования за банковский закон.



Несмотря на личное присутствие Зеленского, только 200 «слуг» из 242-х поддержало «исторический проект». Поэтому поддержка фракции «ПЕС» была очень принципиальной. И «духовный учитель» Порошенко очень вовремя пришел на помощь. Закон принят. Что это означает?



Первое: Национальный банк выводится из местной, то есть туземной, юрисдикции и подчиняется напрямую МВФ либо лицам, уполномоченным посольством США и лично Джорджем Соросом. Судебные решения, в том числе и Верховного суда, иски в отношении НБУ не рассматриваются по определению. Банковская мафия становится экстерриториальной и неподсудной.



13 мая 2020 года действительно стало «историческим днем». Зеленский публично превратился из мифического Голобородько в совершенно реального «слугу МВФ» и политического двойника Порошенко. Политически это означает, что уже не стоит вопрос: кто лучше – Порошенко или Зеленский? Владимир Александрович блестяще доказал, что никакой разницы, собственно говоря, и нет

Надеюсь, что у людей хватит ума понять – «эра Зеленского» заканчивается досрочно. Вы хотите полной продажи земли иностранным банкам? Обожаете внешнее управление по приказу из кабинета посла США в Киеве? С тоскливым выражением лица «примиряетесь» 8 мая, поправляя значок с красным маком? Значит, ваш выбор Зеленский. Или Порошенко. Потому что абсолютно никакой разницы

Второе: объявляется полная и окончательная амнистия в виде индульгенции предыдущей банде во главе с Гонтаревой (пахан – Порошенко), которая украла только с депозитов пятнадцать миллиардов долларов и уничтожила 105 банков. Валерия может одевать угги и возвращаться в страну, чтобы в окружении подельников бурно отпраздновать свое счастливое избавление от ответственности за разорение банковского сектора европейской нации.Третье: «Приватбанк» Игорю Валерьевичу не вернут от слова вообще. И денежной компенсации не будет. Ко всем вопросам обращаться к Петру Алексеевичу. Он в курсе. Коломойский, в принципе, был готов к подобному развитию событий, что мы в ближайшее время и увидим.Четвертое: после вступления в силу закона на банковский рынок зайдут соросовские и американские банки, который станут скупать украинские земли в промышленных масштабах. Закон о приватизации земли выписан таким образом, что именно банки становятся основными владельцами наших легендарных черноземов.И, наконец, в-пятых: заместитель главы офиса президента Юрий Костюк, который был сценаристом сериала «Слуга народа», очень своевременно разъяснил, что Голобородько – это выдуманный кинематографический персонаж. Поэтому его не следует отождествлять с актером Зеленским. Мы же помним сцену, когда Голобородько бросает в лицо делегации МВФ меморандум о сотрудничестве, отказывается выполнять их кабальные условия и, вдобавок ко всему, еще эффектно посылает международных эмиссаров в ж..пу. В жизни все оказалось не так. Практически полгода Зеленский делает все возможное, чтобы выполнить все требования МВФ. И он в этом преуспел. Другой вопрос – дадут ли новый транш? Скорее всего, что-то кинут для возможности расплатиться за предыдущие долги. А потом выдвинут новые условия. Эта «музыка будет вечной».13 мая 2020 года действительно стало «историческим днем». Зеленский публично превратился из мифического Голобородько в совершенно реального «слугу МВФ» и политического двойника Порошенко. Политически это означает, что уже не стоит вопрос: кто лучше – Порошенко или Зеленский? Владимир Александрович блестяще доказал, что никакой разницы, собственно говоря, и нет. Анонсированных весенних посадок так и не произошло. Наоборот, уже практически всех выпустили. В том числе и Юрия Грымчака, который был настолько туп, что крайне неудачно принял взятку в 500 000 долларов. Но это уже история. В «историю» отправилось и обещание Зеленского покончить с «эпохой бедности». Как-то так получилось, что именно она (эпоха) и наступила. Поймут ли это избиратели?Знаете, я всегда более чем скептически относился к результатам социологических опросов, которые проводят подконтрольные различным грантодательским организациям социологи. Всегда можно четко понять, кто заказывает «музыку». Но даже их опросы фиксируют неуклонное падение рейтинга «Голобородько», за которого уже готовы проголосовать меньше половины избирателей. Сейчас очень активны «порохоботы», которые спонсируют опросы, чтобы продемонстрировать рост рейтинга Петра Порошенко. Хотя сами социологи говорят, что никакого перетока к ПЕС нет и не может быть в природе. Однако даже проплаченные исследования фиксируют рост популярности «Оппозиционной платформы». И, кстати, одним из свидетельств подобного перетока избирателей является тот факт, что отдельные «слуги» уже ведут переговоры с партией Медведчука по поводу местных выборов.Надеюсь, что у людей хватит ума понять – «эра Зеленского» заканчивается досрочно. Вы хотите полной продажи земли иностранным банкам? Обожаете внешнее управление по приказу из кабинета посла США в Киеве? С тоскливым выражением лица «примиряетесь» 8 мая, поправляя значок с красным маком? Значит, ваш выбор Зеленский. Или Порошенко. Потому что абсолютно никакой разницы. Поэтому 73,22 %, голосовавших за Зеленского, теперь чувствуют себя обманутыми, как будто их грязно и по подлому «развели» привокзальные «наперсточники». Почему? Потому что голосовали против Порошенко, а в результате им подсунули «молодого Порошенко». Впрочем, не стоит обольщаться, громкий плач Тимошенко вызван только тем, что ее не пустили к разделу «пирога», а то бы она сейчас объединялась со «слугами», чтобы принять антибанковский закон или продать украинскую землю. А так идеологически Зеленский, Порошенко и Тимошенко – это все одно и то же.Разве что у «Оппозиционной платформы» Медведчука есть то, чего нет у «зеленых» – идеология. Это когда 9 мая празднуют День Победы, когда «революция гидности» – технология смены власти для осуществления внешнего управления, а МВФ – это грабители с большой дороги, которые пришли отобрать у украинцев землю и другие остатки национальных богатств. И когда для завершения войны на Донбассе предлагают не бла-бла-бла в стиле «просто перестать стрелять», а разработанный Медведчуком мирный план, который он сейчас продвигает на международном уровне через «межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Франция – Германия».Возможно, я слегка идеализирую поведение электората, поскольку надо учитывать шестилетний период форматирования мозгов. Но, повторюсь, тенденция именно такая. Поскольку ненависть к МВФ и его «слугам» вроде Зеленского и Порошенко скоро будет зашкаливать, в дополнение к ОПЗЖ скоро появятся и новые политические проекты. Особенно после сегодняшнего голосования в Раде.