Суд оставил под стражей экс-главу МИД Кожару

Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, которого задержали по подозрению в убийстве Сергея Старицкого. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.



"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27 марта 2020 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.



Напомним, Шевченковский районный суд Киева взял под стражу бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, которого задержали по подозрению в убийстве, с альтернативой внесения залога в размере более 14 млн грн.



Как сообщалось, бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве.



Отметим, в ночь на 22 февраля в доме Леонида Кожары был обнаружен труп гражданина Старицкого с огнестрельным ранением, совершенным с наградного оружия владельца дома.

