Разумков созывает внеочередное заседание для продления блокировки российских соцсетей

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил подготовить распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента для рассмотрения постановления №3319 об обращении в Совет по вопросам национальной безопасности и обороны о продлении блокировки ряда российских интернет-ресурсов и социальных сетей.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее заявление от Разумкова прозвучало во время внеочередного пленарного заседание.



"Прошу аппарат подготовить соответствующее распоряжение", - сказал спикер.



Инициатором проведения второго за день внеочередного заседания Верховной Рады выступил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.



Ранее по инициативе народного депутата фракции "Голос" Романа Лозинского было собрано 156 подписей для проведения внеочередного заседания по вопросу принятия постановления об обращении в СНБО с рекомендацией продлить блокировку ряда российских интернет-сервисов и социальных сетей.

