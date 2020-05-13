Для каждой комнаты – свой шкаф. Нюансы выбора шкафа-купе в прихожую, спальню, детскую

В зависимости от будущего расположения шкафа-купе подбирается его тип и внутреннее наполнение. Приступая к выбору, важно сразу знать, в каком именно углу или у какой стены вы поставите изделие, что в нем будет храниться, кто будет пользоваться и как часто.



В прихожей часто располагаются вещи для длительного хранения – несезонная верхняя одежда, обувь, бытовая техника, чемоданы. В детской наверняка нужно будет предусмотреть легкий доступ к ящику с игрушками, книгам и не забыть о повышенной безопасности конструкции. В спальне нередко хочется устроить настоящую гардеробную – пусть одежда и белье в шкафу будут размещены удобно и красиво, чтобы быть всегда под рукой и легко соединяться в комплекты.

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Прихожая

В шкафу-купе для прихожей вещи часто распределяют по сезону. К тем, что носят, обеспечивают легкий доступ, остальные – прячут. Поэтому в таком шкафу должно быть минимум два отделения. Кроме секций под верхнюю одежду и обувь, обустраивают секцию с полками, где будут храниться мелкие вещи, вроде духов, расчесок, часов или средств для ухода за обувью.

Стоит обратить внимание на модели с зеркальными поверхностями, тогда перед выходом из дома не понадобится бежать в другое помещение, чтобы оценить свой вид.

Спальная комната

Шкаф-купе для спальни должен быть эргономичным. В нем необходимо предусмотреть полки для размещения одежды, выдвижные ящики для белья и аксессуаров, штанги для мнущихся вещей. При необходимости отдельное место выделяют для фена, утюга, пылесоса, гладильной доски и др. Обычно это самый большой шкаф в квартире или доме, да и самый вместительный.

Большое внимание уделяют дизайну. Для визуального расширения помещения устанавливают мебель с зеркальной поверхностью. Иногда фасадную часть двери выполняют из материала в тон обоев. Тогда он сольется со стеной, эффект массивности в небольшой комнате будет устранен.

Детская комната

Мебель тут обязана быть безопасной – не иметь острых углов, выступов. Выбирая модель с зеркальным фасадом, обязательно нужно убедиться, что стекло обтянуто пленкой, которая предупредит осыпание осколков при его разбивании. Для этого покупайте только сертифицированную мебель, качество которой подтверждается гарантией.

Хорошо если шкаф-купе в детской содержит глубокие и широкие полки, что позволяет вместить все детские вещи и быстро находить их. Можно выбрать модель с боковыми полками, на которых дети могут выставлять фотографии, свои рисунки, грамоты и т. д.

Важно, чтобы конструкция была крепкой, хорошо прилегала к стене. Можно выбрать встроенный вариант, который предполагает гипсокартоновую основу в стене и фасад.

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