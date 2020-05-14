СНБО продлил запрет российских сайтов

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о продлении запрета российских сайтов и соцсетей в стране. Это решение теперь должен ввести своим указом в действие президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба СНБО в Facebook.

По данным пресс-службы, проект указа президента о применении санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов передан в Офис президента Украины.



"Члены Совета национальной безопасности и обороны Украины рассмотрели в установленном порядке предложения субъектов внесения, определенных ст.5 закона Украины "О санкциях", по применению ограничительных мероприятий (санкций). По результатам рассмотрения большинством членов СНБО Украины решение о применении, отмене и внесении изменений в ограничительные мероприятия (санкций) принято", - говорится в сообщении.



Указанным решением среди прочего предусматривается применение санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники" и других.



Как отмечается, для введения в действие принятого решения соответствующий проект указа президента передан в Офис президента Украины.

