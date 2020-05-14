Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ

Президент Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Службе безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в среду, 13 мая. Так, согласно указам Зеленского, был уволен начальник главного управления СБУ в Житомирской области Олег Головаш, а на его место назначен Сергей Лисак.

Также президент уволил главу СБУ в Киеве и Киевской области Сергея Болдыря, а на его место назначил Олега Головаша.



А в Одесской области был уволен с должности главы управления СБУ Виталий Харченко. На его место был назначен Виктор Доровский.



Ранее Зеленский уволил двух заместителей председателя СБУ Ивана Баканова и назначил двух новых. Также президент назначил руководителя управления СБУ в Днепропетровской области.



Также Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о реформе СБУ. Документом предлагаются изменения в части правовой регламентации деятельности спецслужбы.

