В "Оппоплатформе" назвали продление запрета российских сайтов продолжением политики Порошенко

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" назвали продление санкций против российских сайтов продолжением политики Порошенко по антиконституционным ограничениям, запретам и запугиванию граждан.



Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном на сайте "Оппоплатформы".



В партии напомнили, что в апреле прошлого года кандидат в президенты Владимир Зеленский в интервью заявлял о бессмысленности запретов российских соцсетей. Он также говорил об избирательном подходе к применению ограничений, о недопустимости вмешательства власти в работу СМИ, в культурную жизнь. Рассуждал о необходимости создания альтернативы прежде чем вводить запреты.



"Сегодня же эти здравые мысли, как и большинство других предвыборных обещаний, оказались забыты. Президент Зеленский под давлением радикалов и партии войны, с которыми он сейчас выстраивает политический альянс, полностью переродился", - заявили в "Оппоплатформе".



В партии расценили продление запрета на российские соцсети и СМИ продолжением антиконституционной политики цензуры и ограничений свободы слова.



"Эти запреты бессмысленны и не вернут президенту ни доверия, ни уважения граждан. Необходимо консолидировать общество, а не разобщать его запретами. Вести диалог с людьми, а не запрещать им общаться. Мы будем добиваться снятия запрета на использование любых социальных сетей, отмены цензуры и ограничений свободы слова", - пообещали в "Оппоплатформе".

