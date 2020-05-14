Рада намерена ввести систему грантовой поддержки государством сферы культуры

Рада намерена ввести систему грантовой поддержки государством сферы культуры

Народные депутаты Украины предлагают оказать государственную поддержку сфере культуры, креативным индустриям, туризму, малому и среднему бизнесу в связи с карантином, связанным с распространением коронавирусной болезни.

За соответствующий законопроект № 3377 О внесении изменений в ряд законов в первом чтении проголосовали 260 народных депутатов.

«Этим законом…вводим систему грантовой поддержки государством сферы культуры, креативных индустрий и туризма», - сказал глава парламентского комитета по вопросам информационной политики Александр Ткаченко на внеочередном пленарном заседании Рады в среду.

По его словам, культура и креативные индустрии наиболее пострадали во время кризиса, вызванного коронавирусом.

Законопроект предлагает распространить государственную поддержку в форме предоставления государственной субсидии на развитие кинопроектов: для национальных игровых фильмов, анимационных фильмов, документальных фильмов, фильмов для детской аудитории (с учетом художественной и культурной значимости), фильмов художественной и культурной значимости (авторских), телевизионных фильмов, телевизионных сериалов и фильмов-дебютов, в объеме до 100% включительно общей сметной стоимости соответствующего кинопроекта.

Согласно законопроекту временно, на период карантина и до 31 декабря 2020г, телерадиоорганизации и провайдеры программной услуги, использующие радиочастотный ресурс, освобождаются от оплаты 50% стоимости услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Авторы законопроекта также предлагают уменьшить плату за наем (аренду) имущества по требованию нанимателя (учреждения культуры), который осуществляет предпринимательскую деятельность с использованием этого имущества на протяжении всего времени, когда имущество не могло использоваться в предпринимательской деятельности в полном объеме из-за введенных на время карантина ограничений и (или) запрета.