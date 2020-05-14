В Минэкономики ожидают значительного снижения урожая в этом году

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко спрогнозировал падение урожая зерновых в 2020 году примерно на 10 миллионов тонн. В ведомстве ожидают, что украинские аграрии соберут около 65-68 млн тонн. Прогноз Петрашко озвучил на брифинге в среду.

По словам министра, причинойпадения показателей является засуха, хотя сейчас уже начались дожди и частично ситуация улучшается.



"На этот год мы прогнозируем несколько сценариев. Наиболее реалистический предусматривает сбор урожая 65-68 млн тонн, что, конечно, меньше, чем в прошлом году. Но это все равно существенные объемы, которые позволят нам обеспечить продовольственную безопасность и сохранить за Украиной статус большой экспортной страны", - заявил Петрашко.

