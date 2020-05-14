НАБУ завело дело на мэра Черкасс

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование против мэра города Черкассы Анатолия Бондаренко из-за недостоверных сведений, внесенных в его декларацию о доходах, об этом сообщило агентство УНН.



"Детективы национального бюро осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного представления Черкасским городским главой заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренных законом Украины "О предотвращении коррупции", за 2016 и 2017 годы", - приводит агентство комментарий пресс-службы НАБУ.



Ранее Бондаренко вызывали на допрос в полицию в качестве свидетеля по делу о досрочном ослаблении карантина из-за COVID-19.

