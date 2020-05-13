Офіційний сайт Ріо Бет в Україні

Інтернет казино відкрилось для українських гравців в 2014 році. Діяльність порталу регулюється міжнародною ліцензією Кюрасао. Вона гарантує надійність та чесність гри. Особливої уваги заслуговує виданий порталу сертифікат довіри від AskGamblers, що свідчить про гарну репутацію за кордоном. Сайт Ріо Бет онлайн має також довіру і від відчизняних гравців.

Основна цільова аудиторія ресурсу - жителі країн ченів колишнього СНД.

Особливості офіційного Ріобет

Дизайн головної сторінки унікальний. Він побудований на принципі цілковитої адаптації під будь-які пристрої. Завдяки цьому, користувачі отримують повний функціонал та максимально комфортну гру як на персональному комп’ютері, так і на портативних гаджетах (смартфонах, планшетах).

Офіційна адреса сайту riobet.com. Крім головного джерела, існує чимало альтернативних робочих зеркал, які покликані вирішувати питання з блокуваням порталу.

Безпеку особистих даних клієнтів гарантує надійна система захисту, а система SSL-шифрування кодує та захищає грошові операції на сайті.

Головною ізюминкою казино є соціальна мережа всередині казино Ріо Бет онлайн. Гравці можуть спілкуватися один з одним в іграх, турнірах та інших клубних заходах безпосередньо на сайті.

Зовнішній вигляд та інтерфейс порталу

Основну частину сторінки займають яскраві рекламні банери. Вони знайомлять з діючими акціями, новинками гемблінгу. Доступна також інформація про бонуси Rio Bet casino. Праворуч знаходиться функціональне табло з інформацією про переможців та суми прогресивного джек-поту, який оновлюється в режимі реального часу.

Головна сторінка має сучасне, стильне оформлення. Золотаво-коричневі елементи інтерфейсу виразно виділяються на насиченому чорному тлі.





Структура сайта зручна і практична. Зліва знаходяться активні клавіші входу та реєстрації Ріо Бет казино та зміни мовних версій. Для уникнення проблем з користуванням, інтерфейс перекладається на 6 мов, серед них є російська.

Нижче розташовані основні пункти меню, що робить навігацію максимально комфортною. Знайти потрібну інформацію можна за допомогою всього одного кліка. Тут представлені такі розділи: Ігрові автомати Ріобет, Live casino, Casino, Спорт, Турніри, Бонуси.

В підвалі сайту можна знайти всю необхідну інформацію про казино, його роботу, правила гри, законодавчо-правову базу.

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Кожна іконка гри показує процент виплати апарату, логотип виробника. Для миттєвої гри пропонуються активні спливаючі клавіші.

Зворотній зв’язок і відгуки Ріобет

Будь-які ігрові питання можна вирішити звернувшись у службу підтримки користувачів. Саме такі невеликі нюанси і будують довіру клієнта до ігрового клубу, тому відгуки про казино Riobet онлайн - позитивні. Оператори саппорту працюють цілодобово та максимально швидко реагують на запити від гравців. Зв’язатись з менеджерами техслужби можна телефоном, через електронну пошту чи написавши у онлайн чат. Спливаюче вікно чату знаходиться на головній сторінці порталу справа. Таке розташування допомагає оперативно подати запит до спеціалістів та розв’язати всі незрозумілі нюанси.