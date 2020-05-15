Слюна поможет выявить людей, которым грозит рак

Квинслендский технологический университет, передает Medical Express, разработал первый в мире тест слюны на рак ротоглотки, нацеленный на людей без симптомов рака. Известно, что вирус папилломы человека (ВПЧ) вызывает рак ротоглотки. Выявить инфекцию и, следовательно, людей из группы риска можно по наличию ДНК ВПЧ в слюне.



Было проведено исследование 665 здоровых людей. По словам ученых, если и первичное тестирование показывает наличие ДНК ВПЧ-16, и вторичная проверка дает такой же результат (вирус сохраняется), необходимо провести более детальное обследование на рак. Эксперты ссылаются на пациента, у которого фиксировалась ДНК ВПЧ-16 в течение 36 месяцев, с постоянно растущей концентрацией вируса, о чем говорили проверки, проводившиеся через 6, 12 и 36 месяцев с момента выявления.



В итоге у пациента обнаружили плоскоклеточную карциному в 2 миллиметра в левой миндалине, которую впоследствии удалили. Это значительно повысило шансы пациента на выздоровление. После операции у пациента следы ДНК ВПЧ-16 в слюне не фиксировались.

