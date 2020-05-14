Новый игровой клуб для UA рынка Dino

Казино после перемещения в интернет только выиграли. Наземные клубы не могли одновременно вместить такое количество игроков, как виртуальные заведения, да и число их не могло быть слишком большим. Зато в интернете буквально каждый день появляются новые клубы. Многие из них становятся настоящими звездами, как открывшееся в 2019 году онлайн казино Dino.

Создатели игрового клуба выбрали интересную позицию, которая практически не используется в других казино. Они не стали позиционировать свой ресурс как средство развлечения. Напротив, они подчеркивают, что считают свое казино источником доходов для своих клиентов. А за возможность выигрыша необходимо побороться, яростно сражаясь с противниками, совсем как динозавры воевали за право на добычу.

Провайдеры игрового клуба

Отличительной чертой игрового портала dino.casino, не имеющего лицензии, является использование лицензированного софта от лучших современных провайдеров. Здесь представлены игровые автоматы от таких титанов как Gaminator, Netent, Igrosoft, Novomatic, EGT и некоторых других. Выбор разнообразный, несмотря на то, что казино молодое, а список развлечений продолжает пополняться и расширяться.

Регистрация открывает посетителям возможность получения бонусов. Их ждут следующие варианты:

• Бонусный дождь. Это 100% бонус на депозиты в 200 – 10 тыс. грн., который можно получать неограниченное количество раз. Для отыгрыша необходимо удвоить депозит.

• Счастливое число. Этот бонус подарит 33%, причем пользоваться им также можно будет неоднократно. Отыгрывать придется с невысоким вейджером, что также увеличивает шансы на победу.

Полученные бонусы необходимо обязательно отыгрывать, не нарушая правил игрового клуба, иначе можно остаться не только без прибыли, но и лишиться всего личного кабинета. Кроме бонусов пользователей ожидает программа лояльности, по которой будут начисляться очки. Кэшбек будет начисляться в зависимости от того, какой уровень заслужит игрок. А уровень связан с получаемыми за игру очками. Чем их больше, тем более высокие возвраты ожидают клиента.

Минимальный взнос – 50 гривен, максимальное пополнение – 10 тысяч для карт и банкинга и 5 тысяч для электронных платежей. Для вывода потребуется пройти верификацию с предоставлением администрации ресурса сканированных копий основных документов и платежных средств. Сроки вывода отличаются в зависимости от выбранного способа и суммы:

От 50 и до 5 тысяч гривен – 3 суток без учета праздников и выходных.

6 – 100 тысяч гривен – 10 дней.

100 тысяч – 1 миллион гривен – 30 суток.

Более миллиона гривен – 45 дней с теми же условиями.

Из-за длительности вывода рекомендуется выполнять верификацию как можно раньше. Этот игровой клуб производит впечатление казино будущего. Несмотря на то, что рассчитан он исключительно на узкую национальную аудиторию, клиентов у него очень много, и большинство из них уже стали постоянными. Казино Дино отличается необычным подходом к игре, предлагает пользователям немалые бонусы, работает с лицензионным софтом. Это все, что необходимо для веселой игры и успешных выигрышей.