В Украине впервые выздоровели от коронавируса больше людей, чем заразились

422 новых случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки, 17 человек из числа ранее заболевших скончались, тогда как днем ранее сообщалось о 402 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).



Выздоровели за прошедшие сутки 427 человек – впервые их число превысило количество инфицированных за стуки .



По информации Системы мониторинга, на утро четверга, 14 мая, всего с начала пандемии в Украине подтверждено 16 847 случаев заболевания Covid-19, из общего числа заболевших 456 человек умерли, 4 143 выздоровели. Таким образом, сейчас в Украине Covid-19 болеет 12 248 человек, что на 22 меньше, чем днем ранее.



Людей с подозрением на заражение коронавирусом за сутки выявлено 1 263, а всего с начала пандемии – 42тыс. 590.



Как подчеркнул министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге утром в четверг, впервые количество вылечившихся за сутки (427) превысило число инфицированных COVID-19 – 422. По словам министра, из числа новых заболевших за сутки 42 дети и 70 медицинских работников. Госпитализированы 136 человек.



По его словам, количество инфицированных нарастающим итогом составило 16 847 (1172 ребункка и 3278 медработников)



Впервые за сутки сделано более 8 тыс ПРЛ-тестов (8069)



Наибольшее количество инфицированных за сутки, по словам министра, было в Черновицкой области – 72 человека, Харьковской области – 41 , и в Киеве -52 случая.



Динамика статистики предыдущих дней такова: - на утро 13 мая было 402 новых случая заболевания Covid-19 за сутки, 14 новых жертв вируса, но рекордное количество выздоровевших - 343; - днем ранее, 12 мая, - 375 новых случаев инфицирования, 17 летальных пациентов и 85 – поправившихся; - 11 мая - 416 новых случаев заболевания, 17 жертв, но 228 человек выздоровели.



Прирост более 500 инфицированных за сутки фиксировался на утро 10 мая (522), а также 9 мая (515).



С 11 мая в Украине начался первый этап смягчения каратинных ограничений.

