Энергосистема Украины до сих пор работает без пяти атомных блоков

На сегодняшнее утро в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 176,82 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".



"14 мая на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков", - говорится в сообщении.



В частности:



Энергоблок №4 Ровенской АЭС с 12 мая 2020 года отключен от энергосети и выведен в резерв.

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 147-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №4 Запорожской АЭС 14-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 29-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 29-е сутки среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 2500 МВт, РАЭС - 1 835 МВт, ЮУАЭС - 1 400 МВт, ХАЭС - 1 600 МВт.



"За прошедшие сутки, 13 мая, станциями выработано 176,82 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансовых ограничений за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 49,08 млн кВт-ч электроэнергии", - отметили в НАЭК.



Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

